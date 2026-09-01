Conférence : « Protégeons-nous, protégeons nos proches » Salle des mariages de la mairie Villerville
jeudi 17 septembre 2026 · Salle des mariages de la mairie · Villerville
Informations pratiques
Villerville
Conférence : « Protégeons-nous, protégeons nos proches »
Salle des mariages de la mairie 40 Rue du Général Leclerc Villerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Conférence de l’adjudant-chef de Gendarmerie Yohan PETIT pour : sensibiliser aux escroqueries, abus de faiblesse, cambriolages ; donner des consignes de sécurité physique et digitale ; permettre à tous de pouvoir échanger avec un gendarme
Conférence de l’adjudant-chef de Gendarmerie Yohan PETIT pour :
– Sensibiliser aux escroqueries, abus de faiblesse, cambriolages,…
– Donner des consignes de sécurité physique et digitale
– Permettre à tous de pouvoir échanger avec un gendarme .
Salle des mariages de la mairie 40 Rue du Général Leclerc Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Conférence : « Protégeons-nous, protégeons nos proches »
A talk by Chief Warrant Officer Yohan PETIT of the Gendarmerie to: raise awareness of scams, exploitation of vulnerable people and burglaries; provide guidance on physical and digital safety; and give everyone the opportunity to speak to a gendarme
L’événement Conférence : « Protégeons-nous, protégeons nos proches » Villerville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT SPL Deauville
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