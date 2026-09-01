jeudi 17 septembre 2026 · Salle des mariages de la mairie · Villerville

Informations pratiques

Villerville

Conférence : « Protégeons-nous, protégeons nos proches »

Salle des mariages de la mairie 40 Rue du Général Leclerc Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Conférence de l’adjudant-chef de Gendarmerie Yohan PETIT pour : sensibiliser aux escroqueries, abus de faiblesse, cambriolages ; donner des consignes de sécurité physique et digitale ; permettre à tous de pouvoir échanger avec un gendarme

Conférence de l’adjudant-chef de Gendarmerie Yohan PETIT pour :

– Sensibiliser aux escroqueries, abus de faiblesse, cambriolages,…

– Donner des consignes de sécurité physique et digitale

– Permettre à tous de pouvoir échanger avec un gendarme .

Salle des mariages de la mairie 40 Rue du Général Leclerc Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Conférence : « Protégeons-nous, protégeons nos proches »

A talk by Chief Warrant Officer Yohan PETIT of the Gendarmerie to: raise awareness of scams, exploitation of vulnerable people and burglaries; provide guidance on physical and digital safety; and give everyone the opportunity to speak to a gendarme

L’événement Conférence : « Protégeons-nous, protégeons nos proches » Villerville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT SPL Deauville