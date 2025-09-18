Conférence « Protéger les arbres en terrain privé Cloître des Récollets Metz

Conférence « Protéger les arbres en terrain privé

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Lorraine Nature Environnement organise une conférence le jeudi 18 septembre, de 18h à 20h, au Cloître des Récollets (salle capitulaire, Metz), sur la protection des arbres en terrain privé. Maître Benoît HARTENSTEIN, notaire et président de l’association La Voix de l’Arbre, présentera les moyens juridiques à la disposition des propriétaires pour protéger les arbres sur leur terrain, notamment à travers la mise en place d’Obligations Réelles Environnementales (ORE). Son intervention sera suivie d’un temps d’échange avec le public, puis d’un verre de l’amitié pour prolonger les discussions de manière conviviale.Tout public

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Lorraine Nature Environnement is organizing a conference on Thursday September 18, from 6pm to 8pm, at the Cloître des Récollets (salle capitulaire, Metz), on the protection of trees on private land. Maître Benoît HARTENSTEIN, notary and president of the association La Voix de l’Arbre, will present the legal means available to owners to protect trees on their land, in particular through the implementation of Obligations Réelles Environnementales (ORE). His talk will be followed by a time for discussion with the audience, and a friendly drink to extend the discussions in a convivial atmosphere.

German :

Lorraine Nature Environnement organisiert am Donnerstag, den 18. September, von 18 bis 20 Uhr im Cloître des Récollets (Kapitelsaal, Metz) eine Konferenz über den Schutz von Bäumen auf Privatgrundstücken. Maître Benoît HARTENSTEIN, Notar und Vorsitzender des Vereins La Voix de l’Arbre, wird die rechtlichen Mittel vorstellen, die den Eigentümern zur Verfügung stehen, um die Bäume auf ihrem Grundstück zu schützen, insbesondere durch die Einführung realer Umweltverpflichtungen (Obligations Réelles Environnementales, ORE). Im Anschluss an seinen Vortrag besteht die Möglichkeit, sich mit dem Publikum auszutauschen und die Diskussionen bei einem Glas Freundschaft in geselliger Runde fortzusetzen.

Italiano :

Lorraine Nature Environnement organizza giovedì 18 settembre, dalle 18.00 alle 20.00, presso il Cloître des Récollets (Salle Capitulaire, Metz), una conferenza sulla protezione degli alberi su terreni privati. Benoît HARTENSTEIN, notaio e presidente dell’associazione La Voix de l’Arbre, presenterà gli strumenti legali a disposizione dei proprietari per proteggere gli alberi sui loro terreni, in particolare attraverso l’introduzione delle Obligations Réelles Environnementales (ORE). Il suo intervento sarà seguito da un momento di discussione con il pubblico, seguito da un aperitivo conviviale per prolungare le discussioni in un’atmosfera conviviale.

Espanol :

Lorraine Nature Environnement organiza una conferencia el jueves 18 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el Cloître des Récollets (Sala Capitular, Metz), sobre la protección de los árboles en terrenos privados. Benoît HARTENSTEIN, notario y presidente de la asociación La Voix de l’Arbre, presentará los medios jurídicos de que disponen los propietarios para proteger los árboles de sus terrenos, en particular mediante la introducción de las Obligaciones Reales Medioambientales (ORE). Su intervención irá seguida de un tiempo de debate con el público, seguido de una copa amistosa para prolongar las discusiones en un ambiente cordial.

