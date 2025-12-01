Conférence Protéger les Palais nationaux, une mission pour la Garde républicaine Avenue du 13ème Dragons Melun

Conférence Protéger les Palais nationaux, une mission pour la Garde républicaine

Avenue du 13ème Dragons (Parking gratuit au 1-3 rue Émile Leclerc) Melun Seine-et-Marne

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11 20:30:00

2025-12-11

Cette conférence, animée par le général Thierry Etienne, commandant militaire du palais Bourbon, revient sur les enjeux, méthodes et valeurs de la mission de protection des palais nationaux, assurée par la Garde républicaine.

musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

This conference, hosted by General Thierry Etienne, Military Commander of the Palais Bourbon, looks at the issues, methods and values involved in the Republican Guard’s mission to protect the national palaces.

Diese Konferenz, die von General Thierry Etienne, dem Militärkommandanten des Bourbon-Palastes, geleitet wird, befasst sich mit den Herausforderungen, Methoden und Werten der Aufgabe des Schutzes der Nationalpaläste, die von der Garde républicaine wahrgenommen wird.

Questa conferenza, guidata dal generale Thierry Etienne, comandante militare di Palais Bourbon, analizza le questioni, i metodi e i valori coinvolti nella missione della Guardia Repubblicana di proteggere i palazzi nazionali.

Esta conferencia, dirigida por el General Thierry Etienne, Comandante Militar del Palacio Borbón, examina las cuestiones, los métodos y los valores implicados en la misión de la Guardia Republicana de proteger los palacios nacionales.

