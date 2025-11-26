Conférence : Protéger ses données personnelles et éviter les arnaques en ligne Mairie du 14e arrondissement PARIS

Dans un monde où nos informations circulent partout, savoir les protéger est essentiel. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), garante de la protection des données personnelles dans les fichiers et traitements informatiques ou papiers, publics comme privés, animera cette rencontre.

Venez découvrir des conseils concrets pour sécuriser vos données et éviter les arnaques en ligne. Une occasion unique d’échanger avec des experts et de renforcer votre vigilance numérique.

Les Maisons des Solidarités des 6ᵉ et 14ᵉ arrondissements , en partenariat avec la CNIL, vous invite à une conférence à la mairie du 14e pour mieux comprendre les enjeux de la protection des données et les bonnes pratiques face aux risques numériques.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Entrée libre

Salle des mariages de la mairie

Nombre de places limité à 70 personnes

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-26T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T14:30:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048