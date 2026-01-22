Conférence Provence insolite Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Conférence Provence insolite

Jeudi 26 mars 2026.

A 18h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

L’association Les amis de Marignane et de la Provence vous convie à une conférence La Provence insolite . Elle sera animée par Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain.

Vous êtes attendus très nombreux.

.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

English :

The association Les amis de Marignane et de la Provence invites you to a lecture on La Provence insolite . It will be hosted by Michel Méténier, history teacher, lecturer, historian and writer.

We look forward to seeing many of you there.

