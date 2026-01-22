Conférence Provence insolite Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Conférence Provence insolite Espace culturel Saint-Exupéry Marignane jeudi 26 mars 2026.
Conférence Provence insolite
Jeudi 26 mars 2026.
A 18h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
L’association Les amis de Marignane et de la Provence vous convie à une conférence La Provence insolite . Elle sera animée par Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain.
Vous êtes attendus très nombreux.
.
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Les amis de Marignane et de la Provence invites you to a lecture on La Provence insolite . It will be hosted by Michel Méténier, history teacher, lecturer, historian and writer.
We look forward to seeing many of you there.
L’événement Conférence Provence insolite Marignane a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Marignane