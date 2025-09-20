Conférence Pseudonymes Micro-Folies Cadaujac Cadaujac

Conférence Pseudonymes Micro-Folies Cadaujac Cadaujac samedi 20 septembre 2025.

Conférence Pseudonymes

Micro-Folies Cadaujac Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Rachilde, Jean Balde, Cora Laparcerie ou encore Rosemonde Gérard ?

Lors d’une conférence de présentation, partez à la rencontre des voix oubliées, de ces écrivaines et poétesses. A travers des éléments biographies et des lectures de poèmes, plongez dans la Belle Époque et découvrez comment ces femmes ont su s’inscrire dans un monde littéraire alors essentiellement masculin.

Un dispositif d’écoute sera inauguré au musée numérique pour entendre la série des podcasts réalisés en collaboration avec ALCA.

« Pseudonymes » écriture/réalisation et voix: Ingrid Bertol, technique association Aléa, un épisode de la série Des Plumes dans le Casque , une collection de podcasts consacrée aux patrimoines littéraires de Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nouvelle-Aquitaine, ALCA, Micro-Folie Cadaujac.

Durée 1h | Public adulte | .

Micro-Folies Cadaujac Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

