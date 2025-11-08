Conférence publique: 120 ans de défense,faut-il refonder la Laïcité? Salle de la Gornière de Châtellerault Châtellerault

Conférence publique: 120 ans de défense,faut-il refonder la Laïcité?

Salle de la Gornière de Châtellerault 15 Rue de La Gornière Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-08

Conférence gratuite animée par Pierre OUZOULAS, Vice-Président du Sénat

1905-2025. 120 ans de défense, faut-il refonder la Laicité? .

