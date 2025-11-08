Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence publique: 120 ans de défense,faut-il refonder la Laïcité? Salle de la Gornière de Châtellerault Châtellerault

Conférence publique: 120 ans de défense,faut-il refonder la Laïcité? Salle de la Gornière de Châtellerault Châtellerault samedi 8 novembre 2025.

Salle de la Gornière de Châtellerault 15 Rue de La Gornière Châtellerault

Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Conférence gratuite animée par Pierre OUZOULAS, Vice-Président du Sénat
1905-2025. 120 ans de défense, faut-il refonder la Laicité?   .

Salle de la Gornière de Châtellerault 15 Rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   massonneaubruno@yahoo.fr

