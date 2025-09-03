Conférence publique « DANSE Du tutu à la breakdance » Troyes

Conférence publique « DANSE Du tutu à la breakdance » Troyes mercredi 3 septembre 2025.

Conférence publique « DANSE Du tutu à la breakdance »

Société académique de l’Aube Troyes Aube

Début : 2025-09-03 15:00:00

La Société Académique de l’Aube reprend ses conférences publiques gratuites du premier mercredi de chaque mois avec un programme élaboré, cette année, par notre section « Arts ».



Rendez-vous le mercredi 3 septembre, à 15 heures, en notre salle des séances avec Claire Simonnot, professeure au Conservatoire de Troyes.



Cette conférence donnera l’occasion d’aborder les origines de la danse classique et son évolution jusqu’à nos jours, qui passe par des étapes-clés

– Catherine de Médicis et le ballet de cour

– Louis XIV et la création de l’Académie royale de musique (ancêtre de l’Opéra de Paris)

– Le ballet romantique du XIXe siècle avec l’apparition des pointes et du tutu

– L’émancipation liée au début des années 1900

– Le renouveau avec Les Ballets russes

– La période néo-classique qui s’en est suivie

Avec l’évocation de grands noms tels que Feuillet, Duncan, Diaghilev, Nijinski, Béjart, Petit, Kyliàn, Malandain et bien d’autres…



Entrée libre et gratuite par le Jardin du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes, 61, rue de la Cité. .

Société académique de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est societeacademiqueaube@gmail.com

