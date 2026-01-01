Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République Conseil Départemental de la Drôme, Salle Maurice Pic Valence
Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République Conseil Départemental de la Drôme, Salle Maurice Pic Valence vendredi 23 janvier 2026.
Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République
Conseil Départemental de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 Avenue du président Herriot Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Le Collectif Laïcité de la Drôme a le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle animée par Benjamin Morel, constitutionnaliste, docteur en science politique et maître de conférences en droit public.
.
Conseil Départemental de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 Avenue du président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laiciterepubliqueevenements@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Collectif Laïcité de la Drôme is pleased to invite you to a special lecture by Benjamin Morel, constitutionalist, doctor in political science and lecturer in public law.
L’événement Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République Valence a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme