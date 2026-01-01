Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République Conseil Départemental de la Drôme, Salle Maurice Pic Valence

Conférence publique de Benjamin MOREL L’indivisibilité de la République

Conseil Départemental de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 Avenue du président Herriot Valence Drôme

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

2026-01-23

Le Collectif Laïcité de la Drôme a le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle animée par Benjamin Morel, constitutionnaliste, docteur en science politique et maître de conférences en droit public.

laiciterepubliqueevenements@gmail.com

English :

The Collectif Laïcité de la Drôme is pleased to invite you to a special lecture by Benjamin Morel, constitutionalist, doctor in political science and lecturer in public law.

