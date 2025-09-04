Conférence publique Économie de comptoir calédonienne histoire et persistances par Franck Enjuanes rue François Duvergier Bourail

Conférence publique Économie de comptoir calédonienne histoire et persistances par Franck Enjuanes rue François Duvergier Bourail jeudi 4 septembre 2025.

Conférence publique Économie de comptoir calédonienne histoire et persistances par Franck Enjuanes

rue François Duvergier Cinéma Paul K.Dupré Bourail Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 18:00:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Conférence publique, jeudi 4 septembre à 18 heures, au cinéma Paul K. Dupré Économie de comptoir calédonienne histoire et persistances par Franck Enjuanes

.

rue François Duvergier Cinéma Paul K.Dupré Bourail 98870 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.10.80 daac@mairie-bourail.nc

English :

Public lecture, Thursday, September 4, 6 p.m., at the Paul K. Dupré cinema: Économie de comptoir calédonienne histoire et persistances by Franck Enjuanes

German :

Öffentlicher Vortrag, Donnerstag, 4. September, 18 Uhr, im Kino Paul K. Dupré: Caledonian Counter Economy: History and Persistences von Franck Enjuanes

Italiano :

Conferenza pubblica, giovedì 4 settembre alle 18.00, presso il cinema Paul K. Dupré: Controeconomia caledoniana: storia e persistenza di Franck Enjuanes

Espanol :

Conferencia pública, jueves 4 de septiembre a las 18.00 h, en el cine Paul K. Dupré: Contraeconomía caledoniana: historia y persistencia por Franck Enjuanes

L’événement Conférence publique Économie de comptoir calédonienne histoire et persistances par Franck Enjuanes Bourail a été mis à jour le 2025-08-30 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie