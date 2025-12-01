Conférence publique exceptionnelle au centre Bouddhique Drukpa Centre Bouddhique Drukpa Plouray
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Le Centre Bouddhique accueille en cette fin d’année Drukpa Thuksey Rinpoché, un maître spirituel indien originaire du Ladakh, région himalayenne dans le nord-ouest de l’Inde surnommée le Petit Tibet . La conférence aura pour thème conseils du cœur pour des temps difficiles. .
