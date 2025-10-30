Conférence publique la responsabilité sociale et environnementale Soultz-Haut-Rhin

Conférence publique la responsabilité sociale et environnementale Soultz-Haut-Rhin jeudi 30 octobre 2025.

Conférence publique la responsabilité sociale et environnementale

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 21:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Conférence publique la responsabilité sociale et environnementale un gage pour les générations futures.

La conférence sur le thème La responsabilité sociale et environnementale, un gage pour les générations futures a pour objet de sensibiliser à l’effort, l’énergie et l’engagement nécessaires pour réhabiliter un site contaminé et le rendre au public. Le sujet central se réfère à l’emploi de pesticides et en particulier aux résidus de lindane dont l’utilisation mondiale a atteint son apogée entre les années 1960 et 1970 et qui est désormais interdite.

Cette sensibilisation s’appuie sur le programme de démantèlement et de dépollution intervenue sur un site à Huningue, contaminé par les isomères d’hexachlorocyclohexanes. Cette opération, qui a eu un impact positif sur l’environnement, s’étendait entre 2011 et 2019 et a conduit à traiter 800’000 tonnes de matériaux contaminés aux résidus de Lindane.

Cette démarche de développement durable montre que la persévérance et une vision claire sont essentielles pour évoluer dans un contexte exigeant.

Les responsabilités sociales et environnementales ont été prises à tous les niveaux, afin de préserver nos ressources pour les générations futures.

Monsieur Claude Muller Président de la société CM Consulting sera l’intervenant principal, Monsieur Hubert Ott (député) nous fera le plaisir de participer à la conférence sur ce sujet d’actualité important. 0 .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 04 60 27 lionsclubguebwiller@gmail.com

English :

Public conference: social and environmental responsibility: a pledge for future generations.

German :

Öffentliche Konferenz: Soziale und ökologische Verantwortung: ein Pfand für zukünftige Generationen.

Italiano :

Conferenza pubblica: Responsabilità sociale e ambientale: un impegno per le generazioni future.

Espanol :

Conferencia pública: responsabilidad social y medioambiental: un compromiso para las generaciones futuras.

L’événement Conférence publique la responsabilité sociale et environnementale Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller