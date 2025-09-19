Conférence Publique « Le Chemin de l’Eau » à Felzins Felzins
Conférence Publique « Le Chemin de l’Eau » à Felzins
Gratuit
Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Présentation du projet éco-touristique par Bernard Laborie.
Quinte & Sens Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com
English :
Presentation of the eco-tourism project by Bernard Laborie.
German :
Vorstellung des Öko-Tourismusprojekts durch Bernard Laborie.
Italiano :
Presentazione del progetto di ecoturismo da parte di Bernard Laborie.
Espanol :
Presentación del proyecto de ecoturismo por Bernard Laborie.
