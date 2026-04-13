Conférence puis atelier, allos, Creissels

Conférence puis atelier Dimanche 14 juin, 15h00 allos Aveyron

atelier limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

15 h : dans le cadre des journées européennes d’archéologie, conférence consacrée aux fouilles archéologiques menées en 2025, qui ont révélé des traces d’occupations datant de la fin de l’âge du Bronze et de la fin du Néolithique moyen.

Avec Thomas Castin, responsable de Recherches Archéologiques à l’Inrap Méditerranée

Gratuit

17h30 : atelier fibules. Découvrez l’évolution d’un accessoire vestimentaire, de la fin de la Préhistoire à nos jours… Manipulez des fac-similés pour mieux comprendre l’usage et les fonctions de cet objet intemporel. Chacun pourra ensuite concevoir et fabriquer sa propre fibule antique en laiton, qu’il décorera avec des perles de verre.

Avec une guide conférencière

Gratuit, pour les enfants et/ou les familles

Allos, RDV à la salle des fêtes

allos salle des fêtes Creissels 12100 Aveyron Occitanie 04 92 83 02 81 Salle des fêtes d’Allos

Journées européennes de l’archéologie

©Thomas Castin INRAP