Conférence : « Pythéas, explorateur du Grand Nord » à Saint-Rémy-de-Provence Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Henri Rolland · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Conférence : « Pythéas, explorateur du Grand Nord » à Saint-Rémy-de-Provence
Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 18h30. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Assistez à la conférence « Pythéas le Marseillais, Explorateur du Grand Nord » à Saint-Rémy-de-Provence.
L’association HistoireS Autrement vous invite à une conférence de François Herbaux, journaliste scientifique et écrivain.
Rendez-vous à Saint-Rémy-de-Provence le vendredi 9 octobre pour (re)découvrir l’histoire passionnante de Pythéas, cet explorateur. Natif de Marseille, revivez son voyage vers le grand nord en passant par la Bretagne, la Grande Bretagne et jusqu’à l’ile de Thulé. .
Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com
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English :
Come along to the talk ‘Pythéas of Marseille, Explorer of the Far North’ in Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Conférence : « Pythéas, explorateur du Grand Nord » à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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