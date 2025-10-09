Conférence « Quand la communication paraît contrariée » Maison diocésaine Saint-Clair Nantes

Conférence « Quand la communication paraît contrariée » Jeudi 9 octobre, 20h00 Maison diocésaine Saint-Clair Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-10-09T20:00 – 2025-10-09T22:00

Fin : 2025-10-09T20:00 – 2025-10-09T22:00

La pastorale de la santé vous invite à une conférence « Quand la communication paraît contrariée avec les personnes souffrant d’une maladie neuro-évolutive » le jeudi 9 octobre 2025 de 20h à 22h à la Maison diocésaine Saint-Clair avec Elsa Dehne Garcia, psychologue clinicienne.

Cette soirée d’échange et de partage s’inscrit dans la Semaine Bleue 2025, ouverte à toute personne intéressée par le sujet.

A l’intention des proches aidants, professionnels de la santé et du milieu médico-social, tout bénévole visitant des personnes à l’hôpital, en établissements de santé, EHPAD, centre médico-social, ou à domicile.

Maison diocésaine Saint-Clair 7 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

