Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV Salle des Fêtes Hontanx

Informations pratiques

Hontanx

Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Lucien Bély, historien moderniste membre de l’Institut de France, décryptera les mécanismes de puissance et de rayonnement qui caractérisent cette période, souvent qualifiée de « Grand Siècle ».

Partagez un dîner en présence du conférencier au Domaine de Marquestau. (Sur réservation jusqu’au 18/09)

Lucien Bély, historien moderniste membre de l’Institut de France, décryptera les mécanismes de puissance et de rayonnement qui caractérisent cette période, souvent qualifiée de « Grand Siècle ».

Après la présentation, partagez un dîner en présence du conférencier au Domaine de Marquestau. (Dîner sur inscription jusqu’au 18 Septembre). .

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 13 47

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English : Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV

Lucien Bély, a modernist historian and member of the Institut de France, will shed light on the mechanisms of power and influence that characterized this period, often referred to as the “Grand Siècle.”

Join the speaker for dinner at the Domaine de Marquestau. (Reservations required by September 18)

L’événement Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV Hontanx a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Landes d’Armagnac