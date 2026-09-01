Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV Salle des Fêtes Hontanx
vendredi 25 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Hontanx
Informations pratiques
Hontanx
Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV
Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Lucien Bély, historien moderniste membre de l’Institut de France, décryptera les mécanismes de puissance et de rayonnement qui caractérisent cette période, souvent qualifiée de « Grand Siècle ».
Partagez un dîner en présence du conférencier au Domaine de Marquestau. (Sur réservation jusqu’au 18/09)
Lucien Bély, historien moderniste membre de l’Institut de France, décryptera les mécanismes de puissance et de rayonnement qui caractérisent cette période, souvent qualifiée de « Grand Siècle ».
Après la présentation, partagez un dîner en présence du conférencier au Domaine de Marquestau. (Dîner sur inscription jusqu’au 18 Septembre). .
Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 13 47
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English : Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV
Lucien Bély, a modernist historian and member of the Institut de France, will shed light on the mechanisms of power and influence that characterized this period, often referred to as the “Grand Siècle.”
Join the speaker for dinner at the Domaine de Marquestau. (Reservations required by September 18)
L’événement Conférence : Quand la France bâtissait sa grandeur, le siècle de Louis XIV Hontanx a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Landes d’Armagnac
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