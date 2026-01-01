Conférence Quand la mer révèle la préhistoire découverte de murs engloutis au large de l’île de Sein Plogoff

Conférence Quand la mer révèle la préhistoire découverte de murs engloutis au large de l’île de Sein

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Des barrages de pierres, vieux de 7000 ans, ont été découverts à proximité de Sein. Ces murs éclairent d’un jour nouveau l’histoire des premières communautés installées sur les côtes du Finistère. Yves Fouquet, géologue et coordinateur scientifique, nous raconte l’histoire de cette découverte.

Réservation à l’Office de Tourisme à Audierne, par mail ou par téléphone. .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 809 10 29 10

