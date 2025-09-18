Conférence Quand la nature et les animauxn inspirent les musiciens Châteaudun

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-13 14:30:00

2026-01-13

Conférence d’Hélène Cao, docteur en musicologie.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Hélène Cao, Doctor of Musicology.

German :

Vortrag von Hélène Cao, Doktorin der Musikwissenschaft.

Italiano :

Conferenza di Hélène Cao, dottore in musicologia.

Espanol :

Conferencia de Hélène Cao, Doctora en Musicología.

