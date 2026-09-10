Informations pratiques

Bourges

CONFÉRENCE | Quand l’animal se fait homme !

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

À partir de L’Île au trésor et de La Ferme des animaux, Étienne Friess, illustrateur et dessinateur de BD, et Sébastien Minchin, conservateur du Muséum, proposent une conférence autour de l’anthropomorphisme.

Pourquoi les auteurs de bande dessinée choisissent-ils parfois de remplacer les personnages par des animaux ? Venez découvrir la réponse lors de cette conférence. Un moment de partage en perspective. .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 38 04

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English :

%C0 Based on *The Treasure Island* and *Animal Farm*, %C9tienne Friess, illustrator and comic book artist, and S%E9bastien Minchin, curator of the Museum, will give a lecture on anthropomorphism.

L’événement CONFÉRENCE | Quand l’animal se fait homme ! Bourges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT BOURGES