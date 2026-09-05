Informations pratiques

Sélestat

Conférence : quand l’archéologie veille au grain

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Et si les restes de plantes racontaient notre histoire. Avec Emmanuelle Bonnaire, carpologue. En partenariat avec le Jardin des Sciences. Pour ados et adultes

Et si les restes de plantes racontaient notre histoire. Avec Emmanuelle Bonnaire, carpologue.

En partenariat avec le Jardin des Sciences.

Pour ados et adultes. 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

What if plant remains could tell our story? With Emmanuelle Bonnaire, a carpologist. In partnership with the Jardin des Sciences. For teens and adults

L’événement Conférence : quand l’archéologie veille au grain Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme