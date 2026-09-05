Conférence : quand l’archéologie veille au grain Sélestat
mercredi 7 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Conférence : quand l’archéologie veille au grain
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Et si les restes de plantes racontaient notre histoire. Avec Emmanuelle Bonnaire, carpologue. En partenariat avec le Jardin des Sciences. Pour ados et adultes
Et si les restes de plantes racontaient notre histoire. Avec Emmanuelle Bonnaire, carpologue.
En partenariat avec le Jardin des Sciences.
Pour ados et adultes. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if plant remains could tell our story? With Emmanuelle Bonnaire, a carpologist. In partnership with the Jardin des Sciences. For teens and adults
L’événement Conférence : quand l’archéologie veille au grain Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Jeu vidéo archéologie & horreur Sélestat 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat 19 septembre 2026
- Anatomie d’une restauration, Bibliothèque Humaniste, Sélestat 19 septembre 2026
- Visitez librement une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat 19 septembre 2026
- De la terre à la lumière, visite libre, Bibliothèque Humaniste, Sélestat 19 septembre 2026