Conférence « Quand le château de Caen redevient une forteresse 1940 1944 » – Caen, 14 juin 2025 18:00, Caen.

Calvados

Conférence « Quand le château de Caen redevient une forteresse 1940 1944 » Château de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Michel Besnard, topographe à l’Inrap, présentera les dernières découvertes archéologiques permettant de montrer comment le château de Caen est mis en défense par les Allemands entre 1940 et 1944. La conférence sera illustrée par des photos de mobilier appartement aux soldats allemands, puis anglo-canadiens casque, quarts, bouteilles, bidon d’essence… Conférence proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. Auditorium du château, accès libre dans la limite des places disponibles

Michel Besnard, topographe à l’Inrap, présentera les dernières découvertes archéologiques permettant de montrer comment le château de Caen est mis en défense par les Allemands entre 1940 et 1944. La conférence sera illustrée par des photos de mobilier appartement aux soldats allemands, puis anglo-canadiens casque, quarts, bouteilles, bidon d’essence… Conférence proposée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. Auditorium du château, accès libre dans la limite des places disponibles .

Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Conférence « Quand le château de Caen redevient une forteresse 1940 1944 »

Michel Besnard, topographer at Inrap, will present the latest archaeological discoveries showing how Caen castle was defended by the Germans between 1940 and 1944. The talk will be illustrated by photos of furniture worn by German and Anglo-Canadian soldiers: helmets, quarters, bottles, gas cans? Lecture offered as part of the European Archaeology Days. Château auditorium, free admission subject to availability

German : Conférence « Quand le château de Caen redevient une forteresse 1940 1944 »

Michel Besnard, Topograph am Inrap, wird die neuesten archäologischen Entdeckungen vorstellen, die zeigen, wie das Schloss von Caen von den Deutschen zwischen 1940 und 1944 verteidigt wurde. Der Vortrag wird durch Fotos von Mobiliar aus den Wohnungen der deutschen und später der anglo-kanadischen Soldaten illustriert: Helme, Quartiere, Flaschen, Benzinkanister? Der Vortrag findet im Rahmen der Europäischen Tage der Archäologie statt. Auditorium des Schlosses, freier Zugang im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

Michel Besnard, topografo dell’Inrap, presenterà le ultime scoperte archeologiche, mostrando come il castello di Caen sia stato difeso dai tedeschi tra il 1940 e il 1944. La conferenza sarà illustrata da foto di oggetti indossati dai soldati tedeschi e poi anglo-canadesi: elmetti, quartieri, bottiglie, taniche di benzina, ecc La conferenza fa parte delle Giornate europee di archeologia. Auditorium dello Château, ingresso libero fino a esaurimento posti

Espanol :

Michel Besnard, topógrafo del Inrap, presentará los últimos descubrimientos arqueológicos, que muestran cómo el castillo de Caen fue defendido por los alemanes entre 1940 y 1944. La conferencia se ilustrará con fotos de objetos que llevaban los soldados alemanes y luego los anglo-canadienses: cascos, cuarteles, botellas, bidones de gasolina, etc La conferencia forma parte de las Jornadas Europeas de Arqueología. Auditorio del Château, entrada libre hasta completar el aforo

L’événement Conférence « Quand le château de Caen redevient une forteresse 1940 1944 » Caen a été mis à jour le 2025-05-21 par Calvados Attractivité