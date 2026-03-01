Conférence Quand le climat change, la nature drômoise se réinvente Salle de réception au Stade G.Pompidou Valence

Conférence Quand le climat change, la nature drômoise se réinvente

Salle de réception au Stade G.Pompidou 41 rue Fernandel Valence Drôme

2026-03-30 19:00:00

2026-03-30 20:30:00

2026-03-30

Changement climatique et nature drômoise, quels impacts et quelles stratégies pour s’adapter ?

contact@fondationevertea.org

Climate change and nature in the Drôme: what impacts and what strategies for adaptation?

