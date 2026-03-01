Conférence Quand le climat change, la nature drômoise se réinvente Salle de réception au Stade G.Pompidou Valence
Conférence Quand le climat change, la nature drômoise se réinvente Salle de réception au Stade G.Pompidou Valence lundi 30 mars 2026.
Début : 2026-03-30 19:00:00
fin : 2026-03-30 20:30:00
2026-03-30
Changement climatique et nature drômoise, quels impacts et quelles stratégies pour s’adapter ?
Salle de réception au Stade G.Pompidou 41 rue Fernandel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Climate change and nature in the Drôme: what impacts and what strategies for adaptation?
