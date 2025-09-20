Conférence « Quand le sport s’affiche en Tarn-et-Garonne… et ailleurs » Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban

Conférence « Quand le sport s’affiche en Tarn-et-Garonne… et ailleurs » 20 et 21 septembre Archives départementales de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

25 places par séance. Accès libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

En mode conférence, la Micro-Folie et ses innombrables ressources culturelles vous donnent rendez-vous avec le sport en affiche !

Une fois par demi-journée lors du week-end, venez assister à une présentation d’œuvres intitulée « Quand le sport s’affiche en Tarn-et-Garonne… et ailleurs ».

À l’aide du dispositif de projection de la Micro-Folie, une vingtaine d’affiches extraites des collections des Archives départementales et de la base de données de la Micro-Folie (musée numérique contenant des milliers d’œuvres issues des plus grands musées et institutions), vous seront commentées tant dans leurs dimensions artistiques qu’événementielles. Rugby, cyclisme, boxe, basket, gymnastique, hippisme et autres sports seront au rendez-vous.

[ Activité organisée en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 82 ]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques publics et privés, pour sauvegarder et alimenter la mémoire collective du département. Plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnais est conservée dans nos bâtiments soit environ treize kilomètres linéaires de documents. Ce patrimoine remarquable, qui pourra nourrir vos recherches historiques, généalogiques ou administratives, est consultable en salle de lecture et partiellement en ligne sur archives82.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Micro-Folie / Archives départementales de Tarn-et-Garonne