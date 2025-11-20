Conférence Quand l’eau monte à La Médiathèque de Honfleur Place de la porte de Rouen Barneville-la-Bertran

Conférence Quand l’eau monte à La Médiathèque de Honfleur

Conférence Quand l’eau monte animée par Simon Gouin, journaliste.

Cette conférence est proposée dans le cadre du festival Imaginons demain organisé par la Bibliothèque du Calvados qui a à cœur tout le mois de novembre, de sensibiliser le public sur la façon d’imaginer notre vie future.

Cette table ronde, destinée au grand public, gratuite et ouverte à tous, sera animée par Simon Gouin, journaliste pour le magazine Grand Format et auteur de la BD Quand la mer monte (en Normandie) parue dans le numéro d’automne 2024 de La Revue dessinée. Suite à la parution de sa BD en automne dernier, Simon Gouin a été contacté par une chercheuse de l’Université de Rennes qui travaille sur la remontée des eaux par les nappes phréatiques, sujet beaucoup moins connu du grand public, et pourtant en lien avec la montée des eaux et avec la modification du trait de côte. Afin de vulgariser ce travail, il a travaillé sur une nouvelle BD avec les chercheur·ses, en assistant notamment à des réunions publiques et en réalisant des interviews.

Seront notamment abordés lors de cette table ronde le programme Rivages Normands 2100, qui vise à comprendre l’influence du changement climatique sur les risques littoraux liés aux nappes ainsi que le travail réalisé par le service GEMAPI de la CCPHB dans le cadre du dispositif Notre littoral pour demain . Deux autres acteur·rices du territoire, le GIP Seine-Aval et la Maison de l’Estuaire, représenté·es respectivement par Cédric Fisson et Stéphanie Reymann, seront présent·es pour compléter cet éclairage local.

En présence des intervenant·es suivant·es

– Cloé Chaux, service Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), Communauté de communes Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB)

– François Chanteloup, Directeur général des services, Communauté de communes Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB)

– Cédric Fisson, chargé de mission, Groupement d’intérêt public Seine-Aval

– Stéphanie Reymann, chargée de la communication, Maison de l’Estuaire .

This conference is part of the Imaginons demain festival organized by the Bibliothèque du Calvados, which throughout November is dedicated to raising public awareness of how to imagine our future lives.

Dieser Vortrag findet im Rahmen des Festivals Imaginons demain statt, das von der Bibliothèque du Calvados organisiert wird und den ganzen November über die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren soll, wie wir uns unser Leben in der Zukunft vorstellen.

Questa conferenza fa parte del festival Imaginons demain organizzato dalla Bibliothèque du Calvados, che si svolgerà per tutto il mese di novembre per sensibilizzare il pubblico sui modi in cui immaginiamo le nostre vite future.

Esta conferencia forma parte del festival Imaginons demain, organizado por la Bibliothèque du Calvados, que se desarrollará durante todo el mes de noviembre para sensibilizar al público sobre las formas en que imaginamos nuestra vida futura.

