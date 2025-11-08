Conférence “Quand les lieux parlent… Les Noms du Val de l’Eyre dévoilés” Salle des fêtes du Bourg Salles

Conférence “Quand les lieux parlent… Les Noms du Val de l’Eyre dévoilés”

Salle des fêtes du Bourg 1 Place de la Mairie Salles Gironde

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Samedi 8 novembre 2025 de 15h–17h

Conférence Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés animée par Bénédicte Boyrie-Fénié, Docteure en géographie historique.

Un voyage à travers les villages et hameaux du Val de l’Eyre pour comprendre l’origine et le sens de leurs noms.

Entrée libre

Lieu Salle des fêtes du Bourg, 1 place de la Mairie à Salles

Événement organisé en partenariat avec le Centre socioculturel l’Inter’Val et la commune de Salles.

Renseignements musee@valdeleyre.fr .

Salle des fêtes du Bourg 1 Place de la Mairie Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

