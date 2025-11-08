Conférence “Quand les lieux parlent… Les Noms du Val de l’Eyre dévoilés” Salle des fêtes du Bourg Salles
Samedi 8 novembre 2025 de 15h–17h
Conférence Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés animée par Bénédicte Boyrie-Fénié, Docteure en géographie historique.
Un voyage à travers les villages et hameaux du Val de l’Eyre pour comprendre l’origine et le sens de leurs noms.
Entrée libre
Lieu Salle des fêtes du Bourg, 1 place de la Mairie à Salles
Événement organisé en partenariat avec le Centre socioculturel l’Inter’Val et la commune de Salles.
Renseignements musee@valdeleyre.fr .
Salle des fêtes du Bourg 1 Place de la Mairie Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
