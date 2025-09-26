Conférence Quand les peintres célébraient la Femme Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Conférence Quand les peintres célébraient la Femme Salle Laurentine Teillet Saint-Junien vendredi 26 septembre 2025.

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Gratuit

Dans le cadre de ses Cartes Blanches , le service municipal d’action culturelle donne la parole aux associations et acteurs du territoire pour partager savoirs, idées, créations.

Pour cette nouvelle édition, les Amis des mots, accompagnés du docteur Christian Terlaud, nous proposent une conférence autour de Quand les peintres célébraient la Femme

Une conférence accessible, sensible et inspirante, qui ne manquera pas de faire forte impression.

Entrée libre Réservation conseillée

Accessibilité PMR

En partenariat avec Les Amis des mots

Infos et réservation auprès de la Médiathèque de Saint-Junien. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17

