Conférence Quand l’histoire se donne en spectacle ISPEE Moulins vendredi 27 février 2026.
ISPEE 28 rue des Geais Moulins Allier
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 22:00:00
2026-02-27
Quand l’Histoire se donne en spectacle comment raconter notre passé commun ? voilà le vaste débat que propose l’association Histoire d’y voir clair
ISPEE 28 rue des Geais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes histoiredyvoirclair@lilo.org
English :
Quand l’Histoire se donne en spectacle: comment raconter notre passé commun? is the wide-ranging debate proposed by the association Histoire d’y voir clair
