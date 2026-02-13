Conférence — Quand l’océan inspire l’innovation, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau
Conférence — Quand l’océan inspire l’innovation, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau jeudi 19 février 2026.
Conférence — Quand l’océan inspire l’innovation Jeudi 19 février, 18h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00
Nadia Améziane, professeure
du Muséum national d’Histoire
naturelle, présentera lors de cette
conférence comment l’exploration
de la biodiversité marine nous offre
un réservoir de solutions innovantes
élaborées par le Vivant depuis des
millions d’années dans un contexte
d’environnement durable. Elle
montrera comment ce savoir est à
l’origine de nombreuses innovations
majeures.
Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]
Conférence — Quand l’océan inspire l’innovation CCA