Conférence — Quand l’océan inspire l’innovation, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

Conférence — Quand l’océan inspire l’innovation Jeudi 19 février, 18h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère

Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00

Nadia Améziane, professeure

du Muséum national d’Histoire

naturelle, présentera lors de cette

conférence comment l’exploration

de la biodiversité marine nous offre

un réservoir de solutions innovantes

élaborées par le Vivant depuis des

millions d’années dans un contexte

d’environnement durable. Elle

montrera comment ce savoir est à

l’origine de nombreuses innovations

majeures.

Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]

