Conférence Quand Mucha réinvente la femme Cinéma le Parc de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Début : 2026-02-10 18:30:00
Conférence Quand Mucha réinvente la femme par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 10 février à 18h30.
Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 78 18 32 98
Conference Quand Mucha réinvente la femme by Maryline Maubert-Lecocq at Livarot’s cinéma le Parc on February 10 at 6.30pm.
