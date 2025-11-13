Conférence Quand Pandore adopte Médor l’incroyable histoire du chien en gendarmerie Avenue du 13ème Dragons Melun

Conférence Quand Pandore adopte Médor l’incroyable histoire du chien en gendarmerie

Avenue du 13ème Dragons (Parking gratuit au 1-3 rue Émile Leclerc) Melun Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13 20:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Depuis 1943, les chiens sont devenus de véritables auxiliaires de la gendarmerie attaque, secours, stupéfiants, GIGN, explosifs… Formés dès 1945 au Centre National d’Instruction Cynophile de la Gendarmerie (CNICG), ils sont aujourd’hui 630 en service.

Avenue du 13ème Dragons (Parking gratuit au 1-3 rue Émile Leclerc) Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 14 54 64 musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

English :

Since 1943, dogs have become genuine auxiliaries to the Gendarmerie: attack, rescue, narcotics, GIGN, explosives? Trained since 1945 at the Centre National d?Instruction Cynophile de la Gendarmerie (CNICG), today 630 dogs are in service.

German :

Seit 1943 sind die Hunde zu echten Helfern der Gendarmerie geworden: Angriff, Rettung, Drogen, GIGN, Sprengstoff? Sie wurden ab 1945 im Centre National d’Instruction Cynophile de la Gendarmerie (CNICG) ausgebildet und sind heute 630 Mal im Einsatz.

Italiano :

Dal 1943, i cani sono diventati veri e propri ausiliari della gendarmeria: attacco, soccorso, droga, GIGN, esplosivi? Addestrati dal 1945 presso il Centre National d’Instruction Cynophile (CNICG) della Gendarmeria, oggi sono in servizio 630 cani.

Espanol :

Desde 1943, los perros se han convertido en auténticos auxiliares de la gendarmería: ataque, rescate, drogas, GIGN, explosivos.. Adiestrados desde 1945 en el Centro Nacional de Instrucción Cinófila (CNICG) de la Gendarmería, hoy están en servicio 630 perros.

