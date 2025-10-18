Conférence Quand Pierre, évêque du Puy en cherche un autre (1187-1191) Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Quand Pierre, évêque du Puy en cherche un autre (1187-1191). Conférence par Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sa43bibli@gmail.com
English :
When Pierre, bishop of Le Puy sought another (1187-1191). Lecture by Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
German :
Als Pierre, Bischof von Le Puy, einen anderen sucht (1187-1191). Vortrag von Sébastien Fray. Akademische Gesellschaft von Puy-en-Velay und der Haute-Loire.
Italiano :
Quando Pierre, vescovo di Le Puy, ne cercava un altro (1187-1191). Conferenza di Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
Espanol :
Cuando Pierre, obispo del Puy, buscaba a otro (1187-1191). Conferencia de Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
