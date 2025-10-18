Conférence Quand Pierre, évêque du Puy en cherche un autre (1187-1191) Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Conférence Quand Pierre, évêque du Puy en cherche un autre (1187-1191) Musée Crozatier Le Puy-en-Velay samedi 18 octobre 2025.

Conférence Quand Pierre, évêque du Puy en cherche un autre (1187-1191)

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Quand Pierre, évêque du Puy en cherche un autre (1187-1191). Conférence par Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sa43bibli@gmail.com

English :

When Pierre, bishop of Le Puy sought another (1187-1191). Lecture by Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

German :

Als Pierre, Bischof von Le Puy, einen anderen sucht (1187-1191). Vortrag von Sébastien Fray. Akademische Gesellschaft von Puy-en-Velay und der Haute-Loire.

Italiano :

Quando Pierre, vescovo di Le Puy, ne cercava un altro (1187-1191). Conferenza di Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

Espanol :

Cuando Pierre, obispo del Puy, buscaba a otro (1187-1191). Conferencia de Sébastien Fray. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

L’événement Conférence Quand Pierre, évêque du Puy en cherche un autre (1187-1191) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay