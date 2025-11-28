Conférence Quand Ravel allait voir Blanche Neige Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence Quand Ravel allait voir Blanche Neige

Vendredi 28 novembre 2025 de 18h à 19h45. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Conférence animée par Olivier Braux.

Blanche-Neige, le premier long métrage de Walt Disney, sort au États-Unis le 21 décembre 1937. Maurice Ravel meurt sept jours plus tard. Rendez-vous manqué. Mais comment l’auteur de Ma mère L’Oye et de L’Enfant et les sortilèges n’aurait-il pas été sensible à un univers féérique qu’il avait fait sien depuis longtemps ?



Je vous propose une petite uchronie qui soulignera ce que les œuvres scéniques du compositeur français doivent au montage cinématographique et L’Enfant et les sortilèges à l’anthropomorphisme des premiers dessins animés. Il sera encore plus facile de montrer que Blanche-Neige est composé comme un véritable opéra. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

