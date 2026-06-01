Conférence « Que disent les plantes par leurs parfums ? Une introduction à la botanique olfactive », Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles

Conférence « Que disent les plantes par leurs parfums ? Une introduction à la botanique olfactive » Samedi 6 juin, 15h30 Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage Yvelines

Entrée libre. Potager du Roi – bâtiment La Figuerie – amphithéâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Par Giulio Giorgi, paysagiste concepteur, écologue, ingénieur agronome, et Olivier R. P. David, professeur de chimie, Université de Versailles.

Que sentent vraiment les plantes ? Comment utilisent-elles les odeurs pour attirer les insectes, se protéger, réagir à leur environnement et entrer en relation avec les humains ? Cette conférence invite à découvrir le rôle essentiel des parfums dans la vie végétale, mais aussi dans notre propre perception des plantes, entre mémoire, émotion, usages et sensations. Giulio Giorgi et Olivier David présenteront les grandes lignes de l’ouvrage « Botanique Olfactive » en croisant approche botanique, regard scientifique et expérience sensible. La conférence sera également l’occasion de découvrir un herbier olfactif, ainsi qu’une proposition d’itinéraire sensoriel dans le Potager du Roi pour apprécier les parfums du printemps. À l’issue de la rencontre, une séance de signature du livre par Giulio Giorgi sera proposée au public.

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins et des Journées nationales de l’agriculture.

Potager du Roi – bâtiment La Figuerie – amphithéâtre

Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal-Joffre, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 0139246262 http://www.potager-du-roi.fr Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie à la demande de Louis XIV. Ce jardin de 9 hectares est structuré autour d’une partie centrale, le Grand carré, composé de 16 parcelles de culture maraîchère. Tout autour, des parcelles clos de mur accueillent environ 5000 arbres fruitiers principalement des poiriers (142 variétés) et des pommiers (198 variétés). Janvier à mars du mardi au vendredi de 10h à 18h ; Avril à octobre : du mardi au dimanche de 10h à 18h ; Novembre à décembre : du mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 13h

Découvrez le rôle essentiel des parfums dans la vie végétale. Patrimoine Versailles

Charles de Valroger