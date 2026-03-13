Conférence Que nous apprennent les transclasses ? Encagnane Aix-en-Provence

Conférence Que nous apprennent les transclasses ?

Lundi 27 avril 2026 à partir de 18h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 18:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Conférence animée par Paul Bouffartigue

Les transclasses , les individus qui déjouent leur destin social. Notamment en échappant à la condition modeste dans laquelle elles et ils sont nés, via une réussite scolaire improbable. Leurs parcours montrent qu’il existe des failles dans la reproduction sociale, ce mécanisme qui conduit la plupart des enfants vers des positions sociales proches de celles de leurs parents. Faut-il les interpréter en termes de mérite individuel ? Ne nous incitent-ils pas plutôt à abandonner une vision trop déterministe des parcours sociaux ? Dans ce cas une place doit être faite aux effets de projets parentaux, aux rencontres improbables, aux métamorphoses des affects de honte en fierté, et aux contextes culturels et politiques traversés ? .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

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Lecture by Paul Bouffartigue

L’événement Conférence Que nous apprennent les transclasses ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence