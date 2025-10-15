Conférence Que nous dit l’Art au sujet de la Nature ? Maison de la Vie Associative Villeneuve-sur-Lot

Conférence Que nous dit l’Art au sujet de la Nature ? Maison de la Vie Associative Villeneuve-sur-Lot mercredi 15 octobre 2025.

Conférence Que nous dit l’Art au sujet de la Nature ?

Maison de la Vie Associative 54 Rue de Coquard Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Cette conférence sur le rapport Art-Science sera exposée par un scientifique, de renommée internationale dans sa spécificité, le Professeur Jean-Paul Ducrotoy.

Cette conférence sur le rapport Art-Science sera exposée par un scientifique, de renommée internationale dans sa spécificité, le Professeur Jean-Paul Ducrotoy. .

Maison de la Vie Associative 54 Rue de Coquard Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amis.museedegajac@gmail.com

English : Conférence Que nous dit l’Art au sujet de la Nature ?

This lecture on the relationship between art and science will be given by Professor Jean-Paul Ducrotoy, an internationally renowned scientist in his field.

German : Conférence Que nous dit l’Art au sujet de la Nature ?

Diese Konferenz über die Beziehung zwischen Kunst und Wissenschaft wird von einem Wissenschaftler vorgetragen, der in seiner Besonderheit international bekannt ist: Professor Jean-Paul Ducrotoy.

Italiano :

Questa conferenza sul rapporto tra arte e scienza sarà tenuta dal professor Jean-Paul Ducrotoy, scienziato di fama internazionale nel suo campo.

Espanol : Conférence Que nous dit l’Art au sujet de la Nature ?

Esta conferencia sobre la relación entre arte y ciencia correrá a cargo del profesor Jean-Paul Ducrotoy, científico de renombre internacional en su campo.

L’événement Conférence Que nous dit l’Art au sujet de la Nature ? Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot