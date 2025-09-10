Conférence « Que peut-on voir dans la ciel » Cinema de Montmoreau Montmoreau

Cinema de Montmoreau 29 Av. de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Début : 2025-09-10 20:30:00

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Conférence « Que peut-on voir dans la ciel » par le club d’astronomie « La Voie Lactée » de Chenaud.

Cinema de Montmoreau 29 Av. de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 88 18 upsudcharente@gmail.com

English :

Lecture « What can we see in the sky? » by Chenaud astronomy club « La Voie Lactée ».

German :

Vortrag « Was kann man am Himmel sehen? » des Astronomievereins « La Voie Lactée » aus Chenaud.

Italiano :

Conferenza « Cosa si vede nel cielo » a cura del club astronomico di Chenaud « La Voie Lactée ».

Espanol :

Conferencia « Qué podemos ver en el cielo » a cargo del club de astronomía de Chenaud « La Voie Lactée ».

