Cinema de Montmoreau 29 Av. de l'Aquitaine Montmoreau Charente
Début : 2025-09-10 20:30:00
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Conférence « Que peut-on voir dans la ciel » par le club d’astronomie « La Voie Lactée » de Chenaud.
Cinema de Montmoreau 29 Av. de l'Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 88 18 upsudcharente@gmail.com
English :
Lecture « What can we see in the sky? » by Chenaud astronomy club « La Voie Lactée ».
German :
Vortrag « Was kann man am Himmel sehen? » des Astronomievereins « La Voie Lactée » aus Chenaud.
Italiano :
Conferenza « Cosa si vede nel cielo » a cura del club astronomico di Chenaud « La Voie Lactée ».
Espanol :
Conferencia « Qué podemos ver en el cielo » a cargo del club de astronomía de Chenaud « La Voie Lactée ».
