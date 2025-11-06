Conférence Que reste-t-il de la culture des Lumières ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence
Conférence Que reste-t-il de la culture des Lumières ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence jeudi 6 novembre 2025.
Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-06 19:30:00
fin : 2025-11-06 19:30:00
2025-11-06
Régulièrement invoqué, l’esprit des Lumières fait, désormais, l’objet d’un consensus majoritaire. Mais à quoi fait-on exactement référence quand on se revendique des Lumières aujourd’hui ?
Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr
English :
The « spirit of the Enlightenment » is regularly invoked, and is now the subject of a majority consensus. But what exactly are we referring to when we claim to be Enlightened today?
German :
Der « Geist der Aufklärung » wird immer wieder beschworen und ist heute Gegenstand eines mehrheitlichen Konsenses. Doch was genau ist gemeint, wenn man sich heute zur Aufklärung bekennt?
Italiano :
Lo « spirito dell’Illuminismo » viene regolarmente invocato ed è oggi oggetto di un consenso maggioritario. Ma a cosa ci riferiamo esattamente quando rivendichiamo l’Illuminismo oggi?
Espanol :
El « espíritu de la Ilustración » se invoca con regularidad y es hoy objeto de un consenso mayoritario. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando reivindicamos hoy la Ilustración?
