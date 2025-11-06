Conférence Que reste-t-il de la culture des Lumières ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-06 19:30:00

fin : 2025-11-06 19:30:00

2025-11-06

Régulièrement invoqué, l’esprit des Lumières fait, désormais, l’objet d’un consensus majoritaire. Mais à quoi fait-on exactement référence quand on se revendique des Lumières aujourd’hui ?

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

English :

The « spirit of the Enlightenment » is regularly invoked, and is now the subject of a majority consensus. But what exactly are we referring to when we claim to be Enlightened today?

German :

Der « Geist der Aufklärung » wird immer wieder beschworen und ist heute Gegenstand eines mehrheitlichen Konsenses. Doch was genau ist gemeint, wenn man sich heute zur Aufklärung bekennt?

Italiano :

Lo « spirito dell’Illuminismo » viene regolarmente invocato ed è oggi oggetto di un consenso maggioritario. Ma a cosa ci riferiamo esattamente quando rivendichiamo l’Illuminismo oggi?

Espanol :

El « espíritu de la Ilustración » se invoca con regularidad y es hoy objeto de un consenso mayoritario. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando reivindicamos hoy la Ilustración?

