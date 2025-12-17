Conférence Que reste-t-il de nos amours ? La culture… ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Conférence Que reste-t-il de nos amours ? La culture…

Jeudi 9 avril 2026 de 18h30 à 20h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Conférence du Relais des Possibles.

À partir de la proposition d’Hannah Arendt sur la banalité du mal et des concepts Freudo-Lacaniens autour des processus amour/haine, emprise/liberté, le Relais des Possibles reviendra sur le chemin qui l’a conduit à intégrer dans sa pratique quotidienne la culture comme levier, soutien, d’estime de soi et de libération de l’emprise à égale distance avec l’accompagnement social éducatif. Résister, faire un pas de côté, telle a été la voie du Relais. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 40 05 00 contact@ecole-art-aix.fr

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English :

Relais des Possibles conference.

L’événement Conférence Que reste-t-il de nos amours ? La culture… Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence