Conférence Que reste-t-il de nos amours ? La culture… ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence
Conférence Que reste-t-il de nos amours ? La culture… ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence jeudi 9 avril 2026.
Conférence Que reste-t-il de nos amours ? La culture…
Jeudi 9 avril 2026 de 18h30 à 20h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09 20:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Conférence du Relais des Possibles.
À partir de la proposition d’Hannah Arendt sur la banalité du mal et des concepts Freudo-Lacaniens autour des processus amour/haine, emprise/liberté, le Relais des Possibles reviendra sur le chemin qui l’a conduit à intégrer dans sa pratique quotidienne la culture comme levier, soutien, d’estime de soi et de libération de l’emprise à égale distance avec l’accompagnement social éducatif. Résister, faire un pas de côté, telle a été la voie du Relais. .
ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 40 05 00 contact@ecole-art-aix.fr
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English :
Relais des Possibles conference.
L’événement Conférence Que reste-t-il de nos amours ? La culture… Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence