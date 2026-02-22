Conférence Que se passe-t-il quand ça coince ? Comment en parler ? Mairie Ogeu-les-Bains

Conférence Que se passe-t-il quand ça coince ? Comment en parler ?

Mairie 2 Place de l’Eglise Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Vous êtes parent, grand-parent, habitant… La Maison des Adolescents Béarn et Soule, en partenariat avec l’association Les Sources vous propose la conférence suivante Que se passe-t-il quand ça coince ? Comment en parler ? . Les compétences familiales et le sens de la rencontre avec un tiers professionnel.

Animé par Olivier Trioullier, thérapeute familial, thérapeute systémicien, responsable d’Espace thérapies systèmes. Sur inscription. .

Mairie 2 Place de l’Eglise Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 39 86 60 nora.bossard@chpyr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Que se passe-t-il quand ça coince ? Comment en parler ?

L’événement Conférence Que se passe-t-il quand ça coince ? Comment en parler ? Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn