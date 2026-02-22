Conférence Que se passe-t-il quand ça coince ? Comment en parler ? Mairie Ogeu-les-Bains
Mairie 2 Place de l’Eglise Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-31
Vous êtes parent, grand-parent, habitant… La Maison des Adolescents Béarn et Soule, en partenariat avec l’association Les Sources vous propose la conférence suivante Que se passe-t-il quand ça coince ? Comment en parler ? . Les compétences familiales et le sens de la rencontre avec un tiers professionnel.
Animé par Olivier Trioullier, thérapeute familial, thérapeute systémicien, responsable d’Espace thérapies systèmes. Sur inscription. .
+33 6 23 39 86 60 nora.bossard@chpyr.fr
