Conférence Quel avenir pour la démocratie ? route de Charmes Bouxurulles

Face aux défis actuels, comment préserver et faire évoluer notre démocratie? Rejoignez-nous pour explorer les enjeux et les solutions pour l’avenir.

La chute des systèmes totalitaires a pu donner l’illusion du triomphe sans partage de la démocratie libérale. Le 21ème siècle montre qu’il n’en est rien le populisme, la désinformation promue par les réseaux sociaux, l’érosion de la confiance publique, constituent autant de remises en question de la sociabilité politique. Comment remédier à la fatigue démocratique des sociétés contemporaines?Tout public

route de Charmes maison du Charron Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87

English :

Conference What future for democracy?

Maison de Charron

Faced with today’s challenges, how can we preserve and develop our democracy? Join us as we explore issues and solutions for the future.

The fall of totalitarian systems may have given the illusion of the undivided triumph of liberal democracy. The 21st century shows that this is not the case: populism, misinformation promoted by social networks and the erosion of public trust all call political sociability into question. How can we remedy the democratic fatigue of contemporary societies?

German :

Konferenz Welche Zukunft hat die Demokratie?

Haus von Charron

Wie können wir angesichts der aktuellen Herausforderungen unsere Demokratie bewahren und weiterentwickeln? Kommen Sie zu uns, um die Herausforderungen und Lösungen für die Zukunft zu erkunden.

Der Untergang totalitärer Systeme konnte die Illusion eines ungeteilten Triumphs der liberalen Demokratie erwecken. Das 21. Jahrhundert zeigt, dass dem nicht so ist: Populismus, Desinformation durch soziale Netzwerke und die Erosion des öffentlichen Vertrauens stellen die politische Gesellschaft in Frage. Wie kann man der Demokratiemüdigkeit der heutigen Gesellschaften entgegenwirken?

Italiano :

Conferenza Quale futuro per la democrazia?

Maison de Charron

Di fronte alle sfide di oggi, come possiamo preservare e sviluppare la nostra democrazia? Unisciti a noi per esplorare i problemi e le soluzioni per il futuro.

La caduta dei sistemi totalitari può aver dato l’illusione del trionfo incontrastato della democrazia liberale. Il XXI secolo sta dimostrando che non è così: il populismo, la disinformazione promossa dai social network e l’erosione della fiducia dei cittadini mettono in discussione la socievolezza politica. Come possiamo rimediare alla stanchezza democratica delle società contemporanee?

Espanol :

Conferencia ¿Qué futuro para la democracia?

Maison de Charron

Ante los retos actuales, ¿cómo podemos preservar y desarrollar nuestra democracia? Acompáñenos a explorar los problemas y las soluciones para el futuro.

La caída de los sistemas totalitarios puede haber dado la ilusión del triunfo indivisible de la democracia liberal. El siglo XXI está demostrando que no es así: el populismo, la desinformación promovida por las redes sociales y la erosión de la confianza pública están poniendo en tela de juicio la sociabilidad política. ¿Cómo remediar la fatiga democrática de las sociedades contemporáneas?

