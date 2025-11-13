Conférence quel avenir pour nos rivières ? Espace culturel du Brionnais Chauffailles

Conférence quel avenir pour nos rivières ? Espace culturel du Brionnais Chauffailles jeudi 13 novembre 2025.

Conférence quel avenir pour nos rivières ?

Espace culturel du Brionnais 2 ter rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Michel Bacchi, hydrobiologiste, sera l’invité de la prochaine conférence de Charolais-Brionnais en transition. Docteur en hydrobiologie, enseignant-chercheur à l’université de Tours, Michel Bacchi est le co-fondateur d’un bureau d’étude spécialisé dans la gestion des cours d’eau et des zones humides. Il apportera son regard de terrain sur les rivières en mutation. Entre mémoire, science et engagement, une exploration vivante de nos hydrosystèmes. .

