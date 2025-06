CONFÉRENCE « QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN » A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE Avène 2 juillet 2025 07:00

Hérault

CONFÉRENCE « QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN » A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE 69 Quai des Tanneries Avène Hérault

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-15

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-15

2025-07-30

Michel Gleizes, maître en mathématiques et docteur en pharmacie vous propose une conférence riche et intéressante autour de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Gratuit.

RDV à la salle polyvalente du village d’Avène

RDV à la salle polyvalente du village d'Avène

69 Quai des Tanneries

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

English :

Michel Gleizes, master of mathematics and doctor of pharmacy, offers a rich and interesting lecture on the medicine of today and tomorrow. Free admission.

Meet at the village hall in Avène

German :

Michel Gleizes, Magister der Mathematik und Doktor der Pharmazie, bietet Ihnen einen reichhaltigen und interessanten Vortrag rund um die Medizin von heute und morgen. Die Teilnahme ist kostenlos.

RDV in der Mehrzweckhalle des Dorfes Avène

Italiano :

Michel Gleizes, maestro di matematica e dottore in farmacia, vi offre una ricca e interessante conferenza sulla medicina di oggi e di domani. Ingresso libero.

Ritrovo presso il municipio di Avène

Espanol :

Michel Gleizes, maestro en matemáticas y doctor en farmacia, le ofrece una conferencia rica e interesante sobre la medicina de hoy y de mañana. Entrada gratuita.

Cita en el ayuntamiento de Avène

