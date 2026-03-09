Conférence Quelle mémoire conservons-nous des attentats du 13 novembre ?

5 rue Saint-Nicolas Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Charlotte Lacoste a mené une enquête, à Metz, sur la mémoire des attentats du 13 novembre 2015. Dans le livre qui en est issu, La Charge mémorielle, elle observe des différences importantes dans les souvenirs qu’en gardent les hommes et les femmes, et soulève une question rarement abordée en sciences humaines la mémoire serait-elle genrée ?

Intervenante Charlotte Lacoste, chercheuse au Centre de Recherche sur les Médiations CREM (Université de Lorraine)Tout public

0 .

5 rue Saint-Nicolas Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 23 72 ccas.seniors@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charlotte Lacoste conducted a survey in Metz on the memory of the November 13, 2015 attacks. In the resulting book, La Charge mémorielle, she observes significant differences in the memories retained by men and women, and raises a question rarely addressed in the human sciences: is memory gendered?

Speaker: Charlotte Lacoste, researcher at the Centre de Recherche sur les Médiations ? CREM (University of Lorraine)

L’événement Conférence Quelle mémoire conservons-nous des attentats du 13 novembre ? Thionville a été mis à jour le 2026-03-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME