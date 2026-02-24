Conférence Quelle place des femmes dans l’espace public ? Saint-André-de-Cubzac

Conférence Quelle place des femmes dans l’espace public ?

Cinéma Villamonciné Saint-André-de-Cubzac Gironde

L’égalité et la liberté sont deux principes de notre République. Mais dans nos rues, parcs, cours d’école ou places, sommes-nous réellement toutes et tous libres et égaux ?

Venez assister à une conférence animée par Nelly Deflisque, journaliste, en présence d’Edith Maruéjouls, docteure en géographie, qui partagera 25 ans d’expérience et des exemples concrets du quotidien des femmes.

Le CCAS de Saint-André-de-Cubzac vous invite à cette conférence jeudi 5 mars à 19h à la Villa Monciné, entrée libre et gratuite.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la programmation Présentes ! en vue de la journée internationale des droits des femmes. .

