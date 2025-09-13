Conférence « Quelques alternatives aux conflits » Vézelay
Conférence « Quelques alternatives aux conflits » Vézelay samedi 13 septembre 2025.
Conférence « Quelques alternatives aux conflits »
Salle du clos Vézelay Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-13 17:30:00
Conférence d’Olivier Clerc. Il vit à Cluny et est l’auteur de nombreux ouvrages à succès « Le Don du Pardon », « La Grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite », « Peut-on tout pardonner? », ainsi que de best sellers pour enfants traduits dans 10 langues. Il est le créateur des Cercles de Pardon et de la Journée Internationale du Pardon. .
Salle du clos Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
