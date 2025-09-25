Conférence Quelques décennies de fouilles archéologiques à l’Abbaye de l’Escaladieu à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
L’abbaye de l’Escaladieu est l’un des rares sites ayant fait l’objet de fouilles archéologiques dès les années 1960, moment où l’archéologie médiévale en était alors à ses prémices en France.
Réalisées sous l’impulsion de la famille Frossard, alors propriétaire du lieu, par l’archéologue britannique Colin Platt, ces fouilles ont été prolongées au fil des années par différentes opérations d’archéologie programmée ou préventive, dont les plus récentes ont eu lieu à compter de l’automne 2025 (gestion des eaux de pluie notamment). C’est un résumé de ces quelques décennies de recherche sur le site abbatial qui sera présenté lors de cette conférence.
Par Anne Berdoy, ingénieure au sein du service régional de l’archéologie de la DRAC Occitanie et membre du programme Traces, Université Toulouse Jean-Jaurès.
Cette intervention prendra la forme d’une visite-conférence.
– Durée 1h
– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr .
English :
The Abbey de l’Escaladieu is one of the few sites to have been the subject of archaeological excavations since the 1960s, when medieval archaeology was in its infancy in France.
Conducted at the instigation of the Frossard family, who owned the site at the time, by British archaeologist Colin Platt, these excavations have been extended over the years by various programmed or preventive archaeological operations, the most recent of which took place in autumn 2025 (rainwater management in particular). A summary of these few decades of research on the abbey site will be presented at this conference.
By Anne Berdoy, engineer at the DRAC Occitanie regional archaeology department and member of the Traces program, Université Toulouse Jean-Jaurès.
The talk will take the form of a guided tour.
German :
Die Abtei von Escaladieu ist einer der wenigen Orte, an denen bereits in den 1960er Jahren, als die mittelalterliche Archäologie in Frankreich noch in den Kinderschuhen steckte, archäologische Ausgrabungen durchgeführt wurden.
Die Ausgrabungen wurden auf Anregung der Familie Frossard, die damals Eigentümer des Ortes war, von dem britischen Archäologen Colin Platt durchgeführt und im Laufe der Jahre durch verschiedene Maßnahmen der Programm- und Präventivarchäologie erweitert, von denen die jüngsten ab Herbst 2025 stattfanden (insbesondere Regenwassermanagement). Die Konferenz bietet eine Zusammenfassung dieser jahrzehntelangen Forschungsarbeit über die Abtei.
Anne Berdoy, Ingenieurin in der regionalen Abteilung für Archäologie der DRAC Okzitanien und Mitglied des Programms Traces, Universität Toulouse Jean-Jaurès.
Dieser Vortrag findet in Form eines Besuchs und einer Konferenz statt.
Italiano :
L’Abbazia di Escaladieu è uno dei pochi siti ad essere stato oggetto di scavi archeologici fin dagli anni Sessanta, quando l’archeologia medievale era agli albori in Francia.
Condotti su impulso della famiglia Frossard, allora proprietaria del sito, dall’archeologo britannico Colin Platt, questi scavi sono stati ampliati nel corso degli anni da varie operazioni archeologiche programmate o preventive, l’ultima delle quali ha avuto luogo nell’autunno del 2025 (in particolare la gestione delle acque piovane). In occasione di questa conferenza verrà presentata una sintesi degli ultimi decenni di ricerca sul sito dell’abbazia.
Anne Berdoy, ingegnere del dipartimento regionale di archeologia della DRAC Occitanie e membro del programma Traces dell’Università di Tolosa Jean-Jaurès.
L’intervento si svolgerà sotto forma di visita guidata.
Espanol :
La abadía de Escaladieu es uno de los pocos lugares que han sido objeto de excavaciones arqueológicas desde los años sesenta, cuando la arqueología medieval estaba en sus comienzos en Francia.
Realizadas a instancias de la familia Frossard, propietaria del lugar en aquella época, por el arqueólogo británico Colin Platt, estas excavaciones se han prolongado a lo largo de los años por diversas operaciones arqueológicas programadas o preventivas, la última de las cuales tuvo lugar en otoño de 2025 (gestión de las aguas pluviales en particular). En esta conferencia se presentará un resumen de las últimas décadas de investigación en el sitio abacial.
A cargo de Anne Berdoy, ingeniera del departamento regional de arqueología de la DRAC Occitanie y miembro del programa Traces de la Universidad Toulouse Jean-Jaurès.
La conferencia consistirá en una visita guiada.
