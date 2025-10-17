Conférence- Quelques Histoires Moghols Place de l’Eveché Die
Conférence- Quelques Histoires Moghols Place de l’Eveché Die vendredi 17 octobre 2025.
Conférence- Quelques Histoires Moghols
Place de l’Eveché Espace Social et Culturel de Die et du Diois (ESCDD) Die Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-17 15:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
De Gengis Khan au Taj Mahal. L’empire Moghol a existé de 1526 à 1857. Les 6 premiers empereurs sont les Grands Moghols de 1526 à 1707.
Place de l’Eveché Espace Social et Culturel de Die et du Diois (ESCDD) Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdesartsetdumusee@gmail.com
English :
From Genghis Khan to the Taj Mahal. The Mughal Empire existed from 1526 to 1857. The first 6 emperors were the Great Mughals from 1526 to 1707.
German :
Von Dschingis Khan bis zum Taj Mahal. Das Mogulreich existierte von 1526 bis 1857. Die ersten sechs Kaiser waren die Großmoguln von 1526 bis 1707.
Italiano :
Da Gengis Khan al Taj Mahal. L’impero Mughal è esistito dal 1526 al 1857. I primi 6 imperatori furono i Grandi Moghul dal 1526 al 1707.
Espanol :
De Gengis Kan al Taj Mahal. El Imperio mogol existió desde 1526 hasta 1857. Los 6 primeros emperadores fueron los Grandes Mogoles, de 1526 a 1707.
