Conférence- Quelques Histoires Moghols Place de l'Eveché Die vendredi 17 octobre 2025.

Place de l'Eveché Espace Social et Culturel de Die et du Diois (ESCDD) Die Drôme

Tarif : 6 EUR

non adherents

17 octobre 2025, 15:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

De Gengis Khan au Taj Mahal. L’empire Moghol a existé de 1526 à 1857. Les 6 premiers empereurs sont les Grands Moghols de 1526 à 1707.

Place de l’Eveché Espace Social et Culturel de Die et du Diois (ESCDD) Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdesartsetdumusee@gmail.com

English :

From Genghis Khan to the Taj Mahal. The Mughal Empire existed from 1526 to 1857. The first 6 emperors were the Great Mughals from 1526 to 1707.

German :

Von Dschingis Khan bis zum Taj Mahal. Das Mogulreich existierte von 1526 bis 1857. Die ersten sechs Kaiser waren die Großmoguln von 1526 bis 1707.

Italiano :

Da Gengis Khan al Taj Mahal. L’impero Mughal è esistito dal 1526 al 1857. I primi 6 imperatori furono i Grandi Moghul dal 1526 al 1707.

Espanol :

De Gengis Kan al Taj Mahal. El Imperio mogol existió desde 1526 hasta 1857. Los 6 primeros emperadores fueron los Grandes Mogoles, de 1526 a 1707.

