Conférence – Quels enjeux liés à l’eau Saxon-Sion
mercredi 14 octobre 2026 · Saxon-Sion
Informations pratiques
Saxon-Sion
Conférence – Quels enjeux liés à l’eau
13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 18:30:00
fin : 2026-10-14 20:30:00
Date(s) :
2026-10-14
L’eau contribue depuis toujours à l’évolution des paysages, en les façonnant et en permettant aux populations de s’y installer. Les activités humaines ont pourtant conduit à contraindre fortement cette ressource, notamment les cours d’eau et les zones humides qui les entourent. Les dérèglements climatiques actuels mettent en évidence l’enjeu de repenser la place de l’eau dans nos paysages, pour retrouver des milieux naturels plus résilients.
Une animation proposée avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse et la CC Pays du Saintois.
Sur inscription.Tout public
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13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr
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English :
Water has always contributed to the evolution of landscapes, shaping them and enabling people to settle there. However, human activities have placed significant strain on this resource, particularly on waterways and the wetlands surrounding them. Current climate changes highlight the need to rethink the role of water in our landscapes in order to restore more resilient natural environments.
An event organized in partnership with the Rhine-Meuse Water Agency and the Pays du Saintois Community of Communes.
Registration required.
L’événement Conférence – Quels enjeux liés à l’eau Saxon-Sion a été mis à jour le 2026-09-10 par OT DU PAYS DU SAINTOIS
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