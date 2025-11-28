Conférence Quentin Durward ou l’histoire de France Walter-Scottée Aubigny-sur-Nère

Conférence Quentin Durward ou l’histoire de France Walter-Scottée

Salle des mariages Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Cette conférence sera animée par Lesley Graham, maitre de conférence HDR Université de Bordeaux/

Walter Scott, né en 1771 à Edimbourg, est un écrivain et poète écossais souvent considéré comme le père du roman historique.

Venez découvrir le seul roman du célèbre auteur écossais dont l’intrigue se déroule en France Quentin Durward. .

English :

This conference will be hosted by Gérard Hocmard, agrégé d’anglais, honorary professor and honorary vice-president of the Association France Grande Bretagne.

German :

Die Konferenz wird von Gérard Hocmard, Agrégé d’Anglais, Professeur de chaire supérieure honoraire und Vizepräsident honoraire der Association France Grande Bretagne, geleitet.

Italiano :

Questa conferenza sarà tenuta da Gérard Hocmard, agrégé d’anglais, professore onorario e vicepresidente onorario dell’Associazione Francia Grande Bretagne.

Espanol :

Esta conferencia correrá a cargo de Gérard Hocmard, agrégé d’anglais, profesor honorario y vicepresidente honorario de la Asociación Francia Gran Bretaña.

